Twitter, Musk e il sondaggio (sibillino) sul suo futuro: «Devo dimettermi?». Provocazione o exit strategy?

Elon Musk e Twitter. Nuova puntata di quella che assume sempre più i contorni di una "telenovela hi-tech". Dopo aver chiesto ai suoi 122 milioni di follower se dovesse ripristinare gli account dei giornalisti sospesi, Musk pubblica un altro sondaggio sulla piattaforma ma questa volta sul suo futuro.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022