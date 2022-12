Twitter, Musk sospende account giornalisti: li accusa di doxing per vicenda jet

(Teleborsa) -. Dopo i licenziamenti di migliaia di dipendenti, i dietrofront su come implementare il servizio di abbonamento Twitter Blue e il ripristino di account controversi precedentemente bannati, il nuovo proprietario del social media haTwitter ha sospeso giornalisti di CNN, New York Times, Washington Post e Mashable - tra gli altri - dopo che questi, un account (ora sospeso) che twittava l'ubicazione del jet privato personale di Musk utilizzando dati disponibili pubblicamente.Dopo la decisione, Musk ha partecipato brevemente a un(conversazioni audio live sulla piattaforma) sul tema, organizzato da diversi giornalisti e a cui hanno partecipato anche alcuni di quelli sospesi (evidenziando quindi anche una falla nel sistema). "Tutti saranno trattati allo stesso modo - ha affermato Musk -".Musk ha affermato che il lavoro dei giornalisti collegato a @ElonJet era(ovvero quando vengono pubblicate informazioni private e personali, come indirizzi o numeri di telefono), perché potrebbe fornire informazioni in tempo reale sulla posizione sua e della sua famiglia. "Sei solo un utente di Twitter. Quindi nessun trattamento speciale - ha ripetuto -".Poco dopo che i giornalisti hanno tentato di interrogarlo ulteriormente sulle sospensioni, evidenziando di non aver diffuso alcun indirizzo o numero di telefono,il Twitter Spaces.Nelle stesse ora il fondatore di Tesla ha twittato che ci sarebbe stata unaper il doxing, lanciando unche chiedeva agli utenti di Twitter di votare su quando ripristinare gli account sospesi. Dopo che i risultati hanno mostrato che lagli account sospesi, Musk ha affermato di aver offerto troppe opzioni nel sondaggio e che lo avrebbe rifatto.