Elon Musk sospende gli account Twitter di diversi reporter di alto profilo: stop anche a chi ha tracciato il suo jet privato

Twitter ha sospeso gli account di diversi giornalisti di alto profilo che coprono il social ed Elon Musk. La mossa arriva dopo che il patron della piattaforma ha cambiato la sua politica sugli account che tracciano i jet privati, compreso quello di Musk. I giornalisti coinvolti sono Ryan Mac del New York Times, Donie Ò Sullivan della Cnn, Drew Harwell del Washington Post, Matt Binder di Mashable, Micah Lee di Intercept. Sospesi anche i reporter indipendenti Aaron Rupar, Keith Olbermann e Tony Webster.

Stessa misura per l'account di Mastodon, piattaforma nota come alternativa a Twitter. Non è chiaro il motivo della decisione ma alcuni dei profili sospesi dei reporter avevano twittato sulla sospensione dell'account dello studente che tracciava il jet di Musk, ElonJet, e la sua disponibilità su Mastodon. In aprile l'uomo più ricco del mondo aveva detto di sperare che «persino i miei critici peggiori restino su Twitter perché questo è ciò che significa la libertà di parola».