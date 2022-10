Milano: ecco IPA2X, il robot che aiuta i bambini ad attraversare la strada

Martedì 11 Ottobre 2022, 13:37

Un assistente speciale per consentire ai bambini e non solo di attraversare la strada in sicurezza. Gli alunni della scuola Arcadia, nel quartiere Gratosoglio a Milano, hanno avuto modo di sperimentare IPA2X, il robot sviluppato da Hipert Srl e Lifetouch. La sperimentazione è del rover è avvenuta in un contesto reale, ma con uno scenario futuristico. IPA2X dotato di sensori e videocamera, ha infatti informato il conducente della vettura, fornita da Skoda e dotata di connettività e interfaccia in grado di comunicare con il rover, della presenza di pedoni in procinto di attraversare e successivamente e avvertito gli alunni del via libera. (LaPresse)