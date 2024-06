Lunedì 3 Giugno 2024, 05:05

Ormai le cosiddette cameraphone (neologismo con cui si intendono gli smartphone con un comparto fotografico di alte prestazioni) hanno caratteristiche e performance più che sufficienti per poter soddisfare le esigenze dei fotografi non professionisti. L'oggetto fotocamera digitale risulta ancora un oggetto necessario oltre che per i fotografi pro anche per tutti coloro che scattano foto in situazioni particolari e rischiose, ad esempio in alta montagna o sott'acqua. In vista della prossima estate concentriamoci su quest'ultima situazione: le fotocamere subacquee permettono di immortalare le proprie avventure nella profondità del mare, grazie a una struttura protettiva che azzera tutti i rischi di danni derivanti dal contatto con l’acqua, realizzando scatti e filmati di elevata qualità. In realtà i dispositivi che permettono di documentare le immersioni nelle acque più o meno profonde sono di due principali tipologie: oltre alle canoniche fotocamere impermeabili, ci sono infatti anche le action cam che scattano anche le foto. E poi, per completare, si possono considerare anche le custodie per smartphone che recentemente sono diventate molto affidabili.

I MODELLI

Ma iniziamo passando in rassegna le fotocamere impermeabili funzionanti come fotocamere classiche ma che, a seconda della tipologia e della classe, possono essere immerse fino a varie profondità anche per elevati periodi di tempo. C'è l'economica Agfa WP8000 (110 euro) utilizzabile fino a 3 metri di profondità dotata di un sensore che permette di catturare immagini fino a 24 Mpixel e video full hd, con uno zoom digitale di 16x. Utile, soprattutto per chi vuole scattare dei selfie, la presenza di due schermi, uno posteriore da 2,7 pollici e uno frontale da 1,8 pollici. Per coloro che invece desiderano una fotocamera con performance più elevate, allora la scelta può ricadere sulla Ricoh WG-80 (349 euro) caratterizzata da un corpo macchina dalla struttura solida che può essere immerso fino a 14 metri di profondità. Ha un sensore cmos da16 Mpixel, con sei luci led posizionate sulla ghiera dell’obiettivo che garantiscono un’illuminazione uniforme per gli scatti ravvicinati. Zoom ottico 5x per gli scatti, mentre i video realizzati sono in full hd a 30 fps. Infine per i sub professionisti c'è la Sealife Micro 3.0 (649 euro), piccola ma super efficiente che si può portare fino a 60 metri sotto il livello del mare per registrare filmati 4K a 30 fps o scattare foto a 16 Mpixel.

ULTRA LEGGERE

Per chi invece preferisce dei dispositivi più compatti e magari desidera girare soprattutto dei video, allora forse è preferibile rivolgersi a una action cam con uso fotocamera. Sono ultra leggere, piccole e possono essere fissate addosso, a un selfie stick o a qualsiasi altro supporto; per contro l'obbiettivo grandangolare a bordo limita le possibilità creative. Ci sono comunque un paio di dispositivi interessanti per chi preferisce questa opzione. Dji Osmo Action 4 (329 euro) può immergersi fino a 18 metri, ha un'ottima stabilizzazione dell'immagine per i video anche in situazioni particolarmente movimentate in 4K a 120 fps con un campo visivo di 155 gradi. Per le foto invece si arriva a un risoluzione massima di 3648 × 2736, iso regolabile tra 100 e 12800 e velocità dell’otturatore impostabile tra 1/8000 e 30 secondi. In alternativa c'è l'Insta360 X4 (559 euro) che è particolarmente duttile e comoda da utilizzare. Impermeabile fino a 10 metri, capace di realizzare filmati a 360 gradi in 8K (10 fps) o in 5,7K a 60 fps e scattare immagini da 72 MP (11904 x 5952). Interessante anche l'autonomia che si assesta intorno ai 135 minuti.Infine se si vuole utilizzare il proprio smartphone anche per gli scatti sottomarini c'è la custodia subacquea Divelock Seatouch 4 Max che protegge fino a una profondità di 60 metri e, grazie a una speciale membrana brevettata, permette di utilizzare i comandi touch senza alcuna limitazione con una risposta piuttosto precisa.