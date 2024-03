Intelligenza artificiale, le professioni più ricercate (con grande difficoltà): cosa emerge

Giovedì 7 Marzo 2024, 14:26

In occasione dell’incontro “Il lavoro al tempo dell’intelligenza artificiale”, organizzato da Unioncamere, si è fatto il punto sulla digitalizzazione in Italia, sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle aziende e sulle figure professionali più difficili da reperire. Nonostante alcuni progressi, risulta che meno del 10% delle imprese utilizza l’Intelligenza artificiale mentre il 15% ha intenzione di investire nei prossimi 3 anni in questo settore. Una delle grandi questioni irrisolte è quella delle competenze dei lavoratori nel campo digitale: sono infatti considerate difficili da trovare nel 45,6% dei casi. Ecco quindi le figure professionali più ricercate nel prossimo futuro. Foto: Shutterstock - Musica: Korben



