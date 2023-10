Prendere decisioni sul talento partendo da una nuova cultura del dato: ecco come si stanno muovendo le aziende per migliorare il benessere dei lavoratori

Il mercato del lavoro, sempre più mutevole e complesso, pone le organizzazioni davanti alla necessità di dover far fronte alla risoluzione di problemi quali talent attraction, talent retention, talent management, elevati tassi di turnover e livelli di burnout. C’è dunque necessità di migliorare e innovare i processi HR con l’obiettivo di trasformarli in esperienze per costruire ambienti di lavoro sostenibili e inclusivi per le persone e, di conseguenza, proficui per il business. In tal senso, la tecnologia e in particolare l’AI generativa, a supporto del management, stanno avendo un ruolo cruciale: dal recruiting all’off-boarding.

Secondo Gartner, il 90% delle organizzazioni utilizza strumenti di intelligence o è intenzionata a farlo nel breve periodo, ma meno del 20% delle aziende dispone di dati significativi sui propri talenti. Gli investimenti in People Analytics Technology sono infatti in crescita con un valore complessivo che supera i 3 miliardi di dollari. Per Glickon – dal 2014 leader riconosciuto da Gartner e Redthread Research3 nel mercato software dell’HR tech per le sue innovative soluzioni di People Experience e People Analytics – il tema principale nel mondo del lavoro è dunque la Talent Intelligence.

Un’alleanza tra AI e fattore umano che rende protagonista il talento racchiuso in ogni persona e che prende forma e sostanza attraverso un percorso di ricerca e sviluppo, un round di investimento nel 2022 e la recente acquisizione della startup specializzata in People Analytics, Teamsight. Grazie agli strumenti di Talent Intelligence Glickon è infatti oggi in grado di offrire a HR Director, CEO e CFO un supporto decisionale e oggettivato sul talento che si basa su una nuova cultura del dato e sull’ascolto della voce della popolazione aziendale.

Con gamification e AI, Glickon dunque semplifica e rende coinvolgenti i processi di candidatura, mentre facendo leva sulla raccolta e sull’analisi dei dati attivi (feedback qualitativi, survey ONA Organizational Network Analysis, survey di engagement, etc), passivi (e-mail, calendari, ecc.) e predittivi Glickon offre un “telescopio” – Mine – con cui esplorare passato, presente e futuro di un’organizzazione per intraprendere, attraverso una piattaforma data-driven, azioni concrete per far crescere le performance aziendali. Quindi: ottimizzare i processi, ridurre il tasso di dimissioni grazie alla capacità di prevedere il tasso di turnover, formare nuovi talenti, monitorare l’engagement e la soddisfazione oltreché i carichi di lavoro dei vari team per prevenire il burnout. Alcuni dati esemplificativi: la probabilità di riuscire a identificare in anticipo difficoltà organizzative può aumentare di oltre il 70%, il tasso di turnover può ridursi di circa il 30% e con un alto tasso di engagement la produttività può salire a più del 20%.

Con l’obiettivo di valorizzare il talento e premiare chi ha scelto di fare insieme a Glickon un percorso per realizzarlo con un approccio data-driven volto a innovare e trasformare i processi di Candidate Experience, Employee Experience e People Analytics in esperienze, nascono i Glickon Awards. Tre premi – Talent Management, Talent Intelligence, Talent Attraction – riconosciuti a importantissime realtà operanti in diverse industry, ma tutte con un comune obiettivo, lo stesso racchiuso nel motto di Glickon, Work better, Live Better:

Ferrari, Glickon Award “Talent Management” – “Ci interessa favorire una cultura aziendale aperta alla collaborazione, all’apprendimento e agli scambi informali, dove si moltiplichi l'effetto rete e non si abbia paura di dare e ricevere feedback” – commenta Ferrari;



Golden Goose, Glickon Award “Talent Intelligence” – “Abbiamo potuto esplorare, grazie al percorso con Glickon, i network di comunicazione e collaborazione nell’organizzazione al fine di proporre soluzioni che facilitino il lavoro delle nostre persone. Stiamo inoltre utilizzando questi dati per studiare carichi e modalità di lavoro così da generare KPI e insight legati al tema del flexible working – commenta Golden Goose;



Technogym, Glickon Award “Talent Attraction” – “Abbiamo innovato l’esperienza di candidatura con Glickon attraverso percorsi di gamification basati su competenze, motivazione e cultura aziendale” – commenta Technogym.

«Per noi un’organizzazione è come un cielo stellato che brilla e in ogni stella è racchiuso l’oro da scoprire e valorizzare. Vogliamo per questo rivoluzionare il modo con cui si osservano le organizzazioni, offrendo ai decisori aziendali un “telescopio” che permetta di osservare le costellazioni del talento. Aiutare dunque HR e management a prendere decisioni informate attraverso una nuova cultura del dato. Per questo abbiamo scelto di istituire i “Glickon Awards”, perché crediamo nell’importanza di ascoltare la voce di clienti, candidati e colleghi al fine di migliorare ogni giorno le nostre soluzioni. È così che in questo evento abbiamo voluto esplorare l’universo HR: relazioni umane, talenti e tecnologia», commenta Glickon.

I riconoscimenti sono stati assegnati nel corso dell’evento “Il Cielo Stellato del Talento” tenutosi a Milano, lo scorso 11 ottobre, e conclusosi con uno spettacolo in compagnia dello Zeiss IV del Civico Planetario Ulrico Hoepli di Milano (uno dei 3 esemplari funzionanti al mondo). Qui l'astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri ha condotto i partecipanti in un esclusivo viaggio alla scoperta di come, nell'astrofisica e nella scienza, il lavoro di ognuno possa sembrare un piccolo filo, ma sia poi fondamentale per tessere il grande arazzo della conoscenza umana.