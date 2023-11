Fortnite offline, manutenzione prima della stagione OG

Venerdì 3 Novembre 2023, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 09:20

Fortnite OG sta per debuttare, intanto Epic Games ha annunciato i dettagli della manutenzione programmata in vista del lancio. I server saranno momentaneamente disattivati oggi, venerdì 3 novembre 2023, dalle ore 8:00 (fuso orario italiano). Come consuetudine, mezz'ora prima dello spegnimento dei server verrà interrotto il matchmaking per consentire la conclusione delle partite in corso e evitare espulsioni improvvise. Non è stata comunicata la durata esatta della manutenzione, ma si prevede che il gioco tornerà attivo entro l'ora di pranzo.