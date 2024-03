Earth Hour, il mondo "al buio" per il clima: Colosseo e San Pietro a luci spente per un futuro sostenibile

Il pianeta Terra entra in un momento di riflessione e azione collettiva unico: l'Ora della Terra. Alle 20.30 di ieri sabato 23 marzo, per un'intera ora, le luci si sono spente in tutto il mondo, dai simboli eterni come il Colosseo e San Pietro a Roma, fino a gioielli architettonici come la Mole Antonelliana a Torino e il Ponte Vecchio a Firenze. Questo gesto, più che simbolico, rappresenta la volontà collettiva di cittadini, istituzioni e aziende di fronteggiare la sfida del cambiamento climatico, promuovendo un futuro più sicuro e sostenibile.

L'Earth Hour, un'iniziativa globale del WWF, è molto più di un semplice spegnimento delle luci. È un invito ad agire, a riflettere sull'impatto delle nostre azioni quotidiane sull'ambiente. Mentre le luci dei monumenti si spengono, si accende la consapevolezza sulla necessità urgente di adottare stili di vita e modelli di produzione e consumo più rispettosi del nostro pianeta.

In questa edizione, oltre 80 località in Italia hanno dimostrato il loro impegno verso la causa, con gesti che sono andati dallo spegnimento delle luci di icone urbane alla partecipazione attiva di comunità e istituzioni.

Questi atti di solidarietà visiva servono come potente promemoria della nostra responsabilità collettiva nel combattere il riscaldamento globale e promuovere la biodiversità.

La prima Ora della Terra nel 2007, iniziata a Sydney, ha ispirato un movimento globale che oggi vede partecipi milioni di persone in oltre 180 paesi. Ogni anno, questa ola di buio simbolico attraversa il globo, lasciando al buio monumenti e luoghi simbolo per sottolineare che, uniti, è possibile fare una grande differenza.

La crisi climatica rappresenta una delle maggiori sfide del nostro tempo, e l'Ora della Terra ci ricorda che il tempo per agire è adesso. Le azioni di mitigazione e adattamento devono accelerare per limitare l'aumento delle temperature globali e prevenire conseguenze disastrose per l'umanità e l'ambiente. «Insieme - dice il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres - spegniamo le luci e trasportiamo il mondo verso un futuro più luminoso per tutti».