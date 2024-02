ChatGPT è impazzito? Le risposte assurde agli utenti: «Alcune molto inquietanti»

Giovedì 22 Febbraio 2024, 08:12

«Leggere certe risposte alle 2 di notte quando sei solo nella tua stanza è inquietante». Questi solo alcuni dei commenti di alcuni utenti che, sui forum americani, hanno postato gli "screenshot" delle conversazioni con l'Intelligenza Artificiale. ChatGPT sembra infatti essere andato in tilt, fornendo alle persone risposte lunghe e senza senso ma anche mescolando spagnolo e inglese senza un apparente motivo. Al momento infatti non c'è una spiegazione chiara del problema, anche se i programmatori di OpenAI hanno dichiarato di essere al corrente della situazione, ipotizzando un momento di "traffico" eccessivo di informazioni per l'algoritmo con le conseguenti risposte senza senso. Alcuni utenti hanno trovato le risposte preoccupanti, come nel caso di una richiesta di aiuto con un problema di programmazione dove ChatGPT ha risposto in modo prolisso con parole senza significato. Non è la prima volta che ChatGPT cambia il modo di rispondere alle domande senza interventi evidenti da parte degli sviluppatori, con precedenti reclami riguardanti risposte pigre e "sfacciate". OpenAI ha affermato di non aver aggiornato il modello e che il comportamento imprevedibile è in fase di analisi.

chatgpt is apparently going off the rails right now and no one can explain why pic.twitter.com/0XSSsTfLzP — sean mcguire (@seanw_m) February 21, 2024