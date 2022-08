Canva down, sito fuori uso in Italia e all'estero: designer e aziende bloccate

Canva down in Italia e nel mondo. Si rincorrono su Twitter le segnalazioni del mancato funzionamento del sito per la realizzazione di grafiche: in tilt designer e aziende. Secondo il sito Down Detector il disservizio, ora per lo più rientrato, è iniziato alle 14:00 di oggi. Malfunzionamento registrato in tutta Italia. Roma e Milano le città con il numero maggiore di malfunzionamenti.

Proprio ora che devo realizzare delle copertine canva non funziona#canvadown @canvaitaly pic.twitter.com/oVxsxcX9li — Alessandro Antonucci (@techworldaleant) August 25, 2022

Aprendo la pagina Canva appare agli utenti la scritta "Bad Gataway". «Proprio ora che devo realizzare delle copertine Canva non funziona», scrive un utente, e in molti temono di veder perso il lavoro salvato sulla piattaforma.

Segnalazioni anche in Brasile, Texas. Secondo Down Detector la maggior parte degli utenti che hanno riscontrato il problema si trovavano da sito web (90%). Solo il 10% da mobile.