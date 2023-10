Antartide, buco dell'ozono grande tre volte il Brasile

Domenica 8 Ottobre 2023, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 12:26

Il buco nell'ozono sull'Antartide ha raggiunto una dimensione di 26 milioni di chilometri quadrati, triplicando la superficie del Brasile, secondo l'Agenzia Spaziale Europea. Questa è la decima più grande estensione registrata negli ultimi 44 anni, con il record di 29,9 chilometri quadrati nel 2000. Nel 2023 il buco si è sviluppato in modo anomalo, crescendo rapidamente da metà agosto. L'evento è stato attribuito all'eruzione del vulcano Hunga-Tonga avvenuta tra dicembre 2021 e gennaio 2022 che ha introdotto grandi quantità di vapore acqueo nell'atmosfera superiore. Questo ha potenzialmente contribuito alla formazione di nubi stratosferiche polari e al raffreddamento della stratosfera antartica, rinforzando il vortice polare.