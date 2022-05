Anche la plastica biodegradabile inquina come quella normale

Venerdì 13 Maggio 2022, 13:07

Chi ha detto che la plastica biodegradabile inquina meno di quella normale? Il prefisso “bio” non deve trarre in inganno, perché purtroppo non è affatto così. A dimostrarlo è uno studio condotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche pubblicato sulla rivista Polymers. La ricerca è stata realizzata in collaborazione con l’INGV e il distretto ligure per le tecnologie marine. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> BOTTIGLIE DI PLASTICA PER L'ACQUA, E' ALLARME RIUTILIZZO