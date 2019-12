Nasce Insuperabili Reset Academy E-Games: l'eSport dedicato ai ragazzi con disabilità cognitiva

Insuperabili Onlus e Reset Academy annunciano la nascita di Insuperabili Reset Academy E-Games, il nuovo progetto rivolto ai ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale, che intende far leva sui giochi digitali come strumento di socializzazione e integrazione. La scelta degli eSport è motivata dal forte senso di inclusività che li caratterizza: davanti allo schermo, infatti, non esistono barriere o differenze.



Partner d’eccezione dell’iniziativa è Microsoft Italia, che metterà a disposizione dei giocatori la postazione di gioco firmata Xbox e l’innovativo Xbox Adaptive Controller, l’hub unificato che semplifica e migliora l’esperienza di gioco delle persone con mobilità ridotta. A partire dal mese di febbraio 2020, i ragazzi della squadra Insuperabili Reset Academy E-Games inizieranno gli allenamenti a FIFA20 e altri giochi, supportati da un team psicoeducativo che li affiancherà costantemente durante l’esperienza di gioco, promuovendo un utilizzo positivo e consapevole del mezzo videoludico. Insieme allo staff specializzato di Insuperabili Onlus, i giocatori verranno allenati da un pro-player, che li guiderà nel proprio percorso agonistico.



Il progetto si inserisce all’interno della collaborazione tra Insuperabili Onlus e la Lega Nazionale Dilettanti di FIGC, recentemente entrata nel mondo degli eSport. Al termine della stagione, che vede gli atleti di Insuperabili Reset Academy E-Games partecipare alle tappe del RoadShow iniziato a Coverciano, i giocatori metteranno a frutto quanto imparato fronteggiando sul campo la formazione vincitrice del Roadshow LND ESPORT della FIGC/LND. Allenamenti e gare si terranno presso l’academy di Insuperabili Onlus di Torino. Per maggiori informazioni e per partecipare all’iniziativa è possibile scrivere all’indirizzo info@insuperabili.eu. © RIPRODUZIONE RISERVATA