MoltoFuturo, "Lavoriamo al domani": dall’Intelligenza Artificiale al mondo virtuale. Prodi: «Formazione di base e flessibilità le due chiavi in un mondo in cambiamento continuo»

Quanto sarà virtuale il futuro e quanto sarà artificiale l’intelligenza? Mentre il mondo del lavoro viene radicalmente trasformato dalle innovazioni tecnologiche, ci chiediamo quali saranno le competenze del domani e quale il ruolo stesso dell’uomo.

Romano Prodi

Economista

«Con l'incontro di ieri tra Biden è Xi si è rotta una tensione che c'era tra i due, ma non sono state affrontate in maniera operativa quesitoni come l'Ucraina, la Palestina. Un incontro di enorme importanza per il futuro, per i risultati immediati è ancora presto dirlo. Il mondo è ormai diventato cino-americano. Ma convive con la frammentazione nella concorrenza. La concorrenza diventa sempre di più concorrenza tra Stati. Di fronte alla politica industriale statunitense, l'Europa risponde in modo frammentato».

«Siamo in un periodo di cambiamento continuo. Stamattina ho sentito che per effetto dell'IA il 15% delle tesi di laurea sulla sostenibilità. Ma per l'IA le tesi di laurea sono destinate a sparire. Il cambiamento è inarrestabile. Abbiamo un mondo in trasformazione rapida e nel nostro Paese il problema è seria. Ci vuole una base operativa molto fondata. Oggi è molto più che un cambiamento di macchine. Avviene in tutti i tipi di professione. La flessibilità diventa uno degli strumenti fondamentali, insieme alla formazione di base operativa».

Che consiglio diamo ai giovani per il futuro del lavoro? «Ai miei laureandi dicevo sempre: "Cerca un posto dove impari". Bisogna capire che le prime difficoltà sono ovvie: bisogna quindi insistere».

Michel Martone

Professore ordinario di diritto del lavoro e relazioni industriali, Facoltà di Economia Sapienza

«Un tempo il lavoro aveva una matrice gerarchica. Di colpo, nel corso della pandemia si è capito che quello che conta sono i risultati. Il tempo non è più la misura per misurare il lavoro, che il luogo di lavoro poteva trovare nuovi equilibri. Alcune imprese si sono adeguate, altre sono rimaste indietro. Oggi vediamo la differenza tra chi l'ha fatto e chi no. In termini di risultati».

«La robotica insidia i lavori ripetitivi. L'IA i lavori intellettuali. Ma cosa non possono fare? Non possono distinguere il giusto dallo sbagliato, il bello dal brutto. Non hanno capacità di empatia, carattere tipicamente umano».

Roberta Marracino

Growth & Strategy Lead, Accenture

«Tecnologia e sostenibilità sono i due nuovi trend che determineranno il lavoro del futuro. Per i giovani significa che da una parte c'è l'accelerazione della trasformazione tecnologica che portano nuovi lavori e l'aumento della produttività e dunque di ricchezza. Dall'altra ci sono i mestieri della sostenibilità per cui gli investimenti saranno consistenti e per cui ci sarà bisogno di competenze e quindi di persone: dagli agronomi agli ingegneri. Voi ragazzi siete tutti orientati in questo senso».

«Consigli ai ragazzi? Siate consapevoli delle opportunità. Life long learning: la vita lavorativa è un continuo apprendimento».

Giovanni Maria Benucci

Amministratore Delegato, Fabrica Immobiliare SGR

«I parametri Esg sono centrali. Ma in termini di innovazione bisogna porsi con spirito critico. Dobbiamo ragionare. Affrontare la normativa in maniera critica e al tempo stesso propositiva.

Perché il rischio è che come effetto si possa cadere in effetti indesiderati, ad esempio in termini di capitale sottratto. Dobbiamo averne consapevolezza e quindi dialogarci. Bisogna porsi quindi lucidamente la quesitone e affrontarla in modo serio».

Fabrizio Palermo

Amministratore Delegato e Direttore Generale, Acea

«Il capitale umano può rappresentare, anche guardando al nostro Gruppo, l'elemento che può determinare il successo o l'insuccesso di qualsiasi strategia» per questo «stiamo lavorando al nuovo Piano Industriale e l'individuazione dei nuovi talenti sarà fondante per garantirne il successo».

«Soprattutto per un manager come me è strategico non solo guardare al capitale umano presente in azienda ma soprattutto al capitale umano che dovremmo attrarre, come i giovani - che saranno elemento trainante del futuro« ha osservato l'ad Palermo sottolineando anche l'aspetto legato alla formazione del nuovo capitale umano da portare in azienda, »con percorsi quanto più individuali possibili».

«Ho gestito la ristrutturazione di aziende come Fincantieri e Cdp e il cambiamento importante è stato quando si è creduto nel fatto che si poteva cambiare l'azienda», ha ricordato l'ad. «Lo è stato per Fincantieri, che era un'azienda colosso di Stato praticamente fallito e che abbiamo trasformato in una multinazionale presente in tutto il mondo, lo è stato per Cdp che era una realtà un pò addormentata e che oggi è presente in tutti i mercati», ha aggiunto Palermo.

Pier Francesco Rimbotti

Founder & Ceo, Infrastrutture S.p.A.

«L'Intelligenza Artificiale dà un'ulteriore scossa al mondo del lavoro. Le sfide di cambiamento sono molto importanti. Cresce a una velocità spaventosa e questo riporta il tema della centralità della persona, le skill che bisogna avere per stare al passo».

«La ricetta di un'azienda per rinnovarsi? Sono la creatività, la passione, la curiosità, la voglia di innovare».

Giovanni Di Bartolomeo

Preside Facoltà di Economia Sapienza Università di Roma

«Viviamo in un mondo in cui il cambiamento va sempre più veloce. Cerchiamo di dare agli studenti tutti gli strumenti possibili. E c'è necessità di confrontarci anche con le realtà che sono fuori dall'università».

Antonella Polimeni

Magnifica Rettrice Sapienza Università di Roma

«Siamo qui per fare una riflessione su quanto le nuove tecnologie e la digitalizzazione cambieranno il mondo del lavoro e la vita dei cittadini. Come università siamo chiamati alla responsabilità. Sono tempi difficili. E' necessario avere il coraggio di confrontarsi con la complessità. Le nuove forme di Ia, ormai presenti nella nostra quotidianetà hanno effetti su di noi sempre più visibili. Nella realtà universitaria è proprio grazie alle nuove tecnologie che abbiamo potuto accorciare le distanze e continuare ad erogazione formazione. Ma ci mettono di fronte a forme di didattica nuove. La nostra didattica si deve rinnovare fortemente nei contenuti».

