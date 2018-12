Instagram, arrivano le chat vocali come su Whatsapp: ecco come funzioneranno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo WhatsApp è il turno di Instagram. I messaggi vocali, citati anche nel brano dei TheGiornalisti, stanno invadendo le piattaforme social. Lanciati dal servizio di messaggistica più usato al mondo, ora stanno per essere implementati anche nel social per immagini, sia su iOs che Android. Si potranno inviare agli utenti con cui siamo in contatto, accedendo alla sezione Direct.Quella dove si chatta con i followers, ma in modalità privata. Appena sarà scaricata la nuova release che contiene l'opzione audio, sarà sufficiente cliccare sull'icona microfono e tenerla premuta per inviare il messaggio. Ma c'è una limitazione sulla lunghezza. Al massimo sessanta secondi. Come già avviene per WhatsApp, se il vocale che stiamo registrando non ci convince del tutto c'è la possibilità di eliminarlo in tempo reale, scorrendo il dito verso l’interno del display, per inviarlo direttamente nel cestino. Questa opzione che snatura l'obiettivo iniziale di Instagram, cioè quello di comunicare solamente con le immagini, arriva in seguito alla grande popolarità – specie tra i giovani – del social network. Anche perché la piattaforma veniva spesso usata per scambiare rapidi messaggi di pochi secondi, ma video, tra gli utenti.