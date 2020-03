Coronavirus, cambia anche Pokemon Go: ora si può giocare in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il"contagia" anche Pokemon Go . Il popolare gioco in realtà aumentata si adegua alle nuove indicazioni anti-contagio e, proprio per evitare di aumentare il numero di infetti, decide di cambiare, seppur temporaneamente, alcune regole.Infatti, è possibile continuare a giocare cone compagni senza muoversi da casa e andare in giro. Si stanno riducendo le distanze delle incubatrici, quindi ci saranno più probabilità di trovare cove anche a stretta distanza.Niantic, l'azienda che sviluppa il gioco, ha scelto di aumentare il numero di personaggi che si potranno trovare senza girare per vie e parchi. Inoltre, gli sviluppatori hanno messo sullo store gli incensi che attirano i Pokemon a un prezzo scontato allungando i tempi della loro durata.