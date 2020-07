Apple, con iOS 14 arrivano le nuove 'memoji' con la mascherina: l'annuncio di Tim Cook

Apple continua ad essere al passo coi tempi e annuncia una novità del sistema operativo iOS 14 decisamente attuale: le nuove 'memoji', gli avatar personalizzati che possono essere creati direttamente dall'utente, consentiranno anche di aggiungere le mascherine contro il contagio da coronavirus.

Lo ha annunciato ieri direttamente Tim Cook, CEO del colosso di Cupertino, in occasione della giornata mondiale dell'emoji. Su Twitter, il numero uno di Apple ha anticipato che col nuovo sistema operativo iOS 14, atteso nella versione definitiva all'inizio del prossimo autunno, sarà possibile rendere le 'memoji' ancora più personalizzate in base alle preferenze dell'utente.

Le nuove 'memoji', infatti, consentono di scegliere 11 nuove pettinature e 19 nuovi accessori per il capo (cappelli, caschi, turbanti, cuffie da nuoto e bandane). Grandi novità anche per le emoji tradizionali: Apple ne introdurrà altre 117, di cui 62 assolutamente inedite e 55 varianti di genere e di colore della pelle.



With new headwear options and masks in iOS 14 — we’ve got you covered! Happy #WorldEmojiDay! pic.twitter.com/AqQp0QVefV

— Tim Cook (@tim_cook) July 17, 2020