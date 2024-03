Apple revoca blocco Epic Games: «Apertura store terze parti in Europa conforme DMA»

Sabato 9 Marzo 2024, 08:23

In seguito all'intervento di Thierry Breton contro il blocco unilaterale dell'account sviluppatore di Epic Games Sweden da parte di Apple, l'azienda ha fatto marcia indietro. Epic Games intendeva usare l'account per lanciare il proprio negozio in Europa, in linea con le nuove regolamentazioni del Digital Markets Act (DMA), che favoriscono gli store di terze parti. L'intervento di Breton, che ha sottolineato come in Europa non sia più tollerabile che un gatekeeper inibisca le attività di uno sviluppatore, ha spinto Apple a riconsiderare la sua posizione. Dopo meno di 24 ore e a seguito di intensi colloqui con Epic, che si è impegnata a rispettare le regole e le politiche DMA, Apple ha permesso a Epic Sweden AB di rientrare nel Programma per Sviluppatori, aprendo la strada al ritorno di Fortnite su iOS.

Apple blocca Fortnite sui dispositivi iOS