Variante inglese

Variante inglese: è una delle modificazioni del coronavirus, conosciuta anche come 'B.1.1.7', e viene considerata più mortale del ceppo originale del virus. Lo sostiene Rochelle Walensky, la direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'agenzia federale Usa per la prevenzione delle malattie: «Sappiamo che alcune delle varianti hanno una maggiore trasmissibilità e la B.1.1.7 può effettivamente portare a un aumento della mortalità».

104 risultati per "VARIANTE INGLESE"