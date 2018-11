Nadia Toffa, non solo una Iena

Nadia Toffa, nata a Brescia il 10 giugno 1979, è una conduttrice televisiva italiana, nota soprattutto come volto del programma di Italia 1 Le Iene. Protagonista di una lunga lotta contro un tumore, è diventata anche un popolarissimo personaggio social, con oltre un milione di follower su Instagram. Nel 2018 ha pubblicato con Mondadori il libro "Fiorire d’inverno – La mia storia" in cui racconta la battaglia contro il cancro. Ha fatto molto discutere quando su Twitter ha scritto: «In questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità». Parole che in seguito ha spiegato più approfonditamente, definendo il cancro «una bestemmia».

89 risultati per "NADIA TOFFA"