Draghi: «Fu un errore allargare l'Unione Europea senza adeguare le regole»

«Non è un momento favorevole per l'Europa, visto che proprio adesso parliamo dell'allargamento dell'Unione Europea. Alla fine degli anni 90 fu deliberato l'allargamento dell'Unione Europea, che sarebbe poi avvenuto negli successivi. Fu un errore allargare l'Unione Europea, senza adeguare le regole che sovintendono alle decisioni che prendiamo insieme. Sono rimaste le regole che avevamo quando eravamo in 12 e chiaramente le cose non funzionano. Ecco perché la regolamentazione nell'Unione Europea è così frammentata" lo ha detto l'ex premier ed ex presidente della Bce Mario Draghi, durante la presentazione del libro di Aldo Cazzullo "Quando eravamo padroni del mondo", nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it