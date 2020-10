Dpcm, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

Il Dpcm, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è un provvedimento emanato dal premier e, dal punto di vista formale, è considerato un atto di secondo grado. In altre parole, nella gerarchia giuridico-istituzionale, il Dpcm ha un rango inferiore rispetto alla legge, ai decreti legge e ai decreti legislativi. A causa della pandemia da coronavirus, tuttavia, i Dpcm sono diventati uno strumento molto utilizzato dal premier Giuseppe Conte grazie alla loro rapidità: entrano, infatti, immediatamente in vigore, senza passaggi parlamentari. I Dpcm, in ogni caso, devono successivamente trovare legittimazione in un normale decreto legge.

