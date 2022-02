Venerdì 18 Febbraio 2022, 22:49 - Ultimo aggiornamento: 22:54

Vendita diretta di Ita da parte del Tesoro ad un compratore europeo. E la possibilità che i dipendenti della compagnia diventino azionisti della nuova società privatizzata. Nel Dpcm firmato da Mario Draghi l’11 febbraio, adesso alla firma della Corte dei conti, per il bollino finale, c’è il percorso per cedere il vettore tricolore. Il decreto del governo cita esplicitamente il piano industriale di Ita messo a punto dall’ad Fabio Lazzerini e la volontà del vettore di concludere «partnership e integrazioni con soggetti europei nel quadro di alleanze globali». La rotta di Ita viene fatta propria dal governo, attraverso questa citazione nel Dpcm. Fissati anche dei paletti ben chiari la stabilità dell’assetto proprietario, la dimensione industriale dell’operazione, la valorizzazione degli hub nazionali, lo sviluppo sui mercati strategici sul lungo raggio e la salvaguardia delle prospettive occupazionali. Parole che faranno piacere ai dipendenti e alle organizzazioni sindacali.

Ita, il Dpcm

Di fatto il percorso del Dpcm spiana la strada al gruppo Msc della famiglia Aponte, che a fine gennaio aveva manifestato l’interesse ad acquistare la maggioranza di Ita. E allontano le mire di Delta Airlines. Msc, colosso mondiale del cargo e delle crociere, è una società di passaporto svizzero - dunque è europea - e rileverebbe Ita attraverso una sua controllata con sede legale nell’Unione europea o, in alternativa, anche attraverso una delle tante società italiane che controlla nel Belpaese. Come partner industriale nell’operazione, Msc, come noto, ha proposto il vettore tedesco Lufthansa. Proprio una newco tra i due gruppi potrebbe rilevare le quote messe in vendita, attraverso una Opv, dal ministero dell’Economia, azionista al 100 per cento di Ita.

Come già anticipato dal ministro Franco lo Stato cederà la maggioranza di Ita conservando una «partecipazione di minoranza» ma non di controllo. Lo Stato italiano, però, vuole avere voce in capitolo nella gestione di Ita e imporrà all’acquirente - dice il decreto - «opportuni accordi di governance», proprio perchè vuole lo sviluppo della compagnia e il «suo potenziamento».



Il decreto conferma, come anticipato dal Messaggero, che la cessione avverrà a trattativa diretta o con un’Offerta pubblica di vendita. In questo secondo scenario, i dipendenti saranno incoraggiati a comprare azioni della compagnia aerea nazionale durante il processo di privatizzazione. Acquisto che avverrà, come già accaduto con altre prtivatizzazioni, a condizione favorevoli. In particolare, le lavoratrici e i lavoratori si aggiudicheranno azioni dentro quote riservate, a prezzi più bassi, grazie infine a finanziamenti agevolati.

Il governo ricorda anche che, in prospettiva, potrà liberarsi della quota di minoranza detenuta in Ita. E che l’intera operazione dovrà essere perfezionata rapidamente. La Commissione Europea - ricorda il Dpcm - ha autorizzato l’Italia a investire nella compagnia aerea 1,35 miliardi di euro. Di questi, 400 milioni arriveranno a Ita entro il 30 marzo prossimo e gli ultimi 250 milioni - appunto - nel 2023. I soldi che l’Italia incasserà dalla cessione di Ita avranno una destinazione certa: ridurranno la «consistenza dei titoli di Stato in circolazione» - dunque il debito pubblico - come impone la legge 432 del 1993 sulle privatizzazioni.