Coprifuoco

Il coprifuoco è un ordine imposto solitamente dalle autorità statali e/o militari a tutti i civili e a tutti coloro che non hanno un determinato permesso rilasciato dalle autorità, consistente nell'obbligo di restare nelle proprie abitazioni durante le ore notturne. A causa della seconda ondata di Coronavirus, in Italia la prima Regione ad adottare questa misura di emergenza è stata la Lombardia che ha imposto lo stop a tutte le attività e agli spostamenti - esclusi i casi eccezionali come motivi di salute, lavoro e comprovata necessità - su tutto il territorio dalle ore 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì, 22 ottobre 2020.

