Gatti, vietato farli uscire di casa: multe e coprifuoco a Melbourne per proteggere uccelli e rettili

Giovedì 1 Luglio 2021, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 10:22

Il consiglio comunale di Knox nella periferia di Melbourne in Australia, ha votato per introdurre l'obbligo per i proprietari di gatti di tenere i loro animali domestici all'interno della poprie abitazioni per 24 ore al giorno a partire dal 1 ottobre 2021. Il coprifuoco dei gatti avrebbe l'obiettivo di proteggere la fauna selvatica locale, come uccelli, opossum e rettili, dai predatori felini.

Coprifuoco e multe

I proprietari di gatti della zona interessata dovranno tenere i loro felini entro i confini della loro proprietà per 24 ore su 24. «Proprio come le regole per cani e altri animali domestici, ai gatti non sarà permesso di vagare liberamente dalla proprietà dei loro padroni. Quando è permesso vagare, i gatti corrono un rischio molto più elevato di malattie e lesioni. Tenere i gatti all'interno delle case dei loro proprietari protegge anche la fauna selvatica e impedisce loro di causare fastidio ai vicini e ai loro animali domestici», si legge sul sito del comune che consiglia recinzioni a prova di gatto per impedire l'uscita degli animali. La mossa scatena il malcoltento dei residenti che dovranno ora affrontare le spese per rendere idonee le proprie abitazioni. «O dovremmo costruire un'altra recinzione per sezionarla o dovremmo coprire l'intero cortile, il che sarebbe costoso», ha detto a 7NEWS Charlotte Jensen, una proprietaria di gatti locale.

Dal 1 ottobre avrà inizio una fase di transizione di sei mesi durante la quale, nel caso un gatto venisse trovato fuori casa, verrà notificato solamente un avviso al proprietario. Ma a partire da marzo i proprietari potranno ricevere multe di 91 dollari qualora il loro gatto venga trovato lontano dalla proprietà e più di 500 dollari in caso di molteplice violazione della regola.

Cats to be confined to their homes 24 hours a day under new rules https://t.co/UvILpQ4OGs — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 1, 2021

«Personalmente non mi sentivo d'accordo con un coprifuoco per gatti di 24 ore», ha detto il sindaco Knox Lisa Cooper in un post su Facebook.