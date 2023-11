Romina Carrisi sulla sorella Jasmin: «Per un periodo non ci siamo sentite, adesso ci vogliamo bene»

Giovedì 2 Novembre 2023, 10:14

Romina Carrisi è stata ospite di Caterina Balivo a "La Volta Buona": incinta di quasi 7 mesi del compagno Stefano Rastelli, Romina ha parlato -tra le altre cose- anche del rapporto con la sorella Jasmine, nata dall'amore fra il padre Al Bano e Loredana Lecciso. Romina ha spiegato che per un periodo si erano allontanate ma che poi, dopo essersi sedute ed aver sbrogliato i nodi, il rapporto è tornato più forte di prima. Caterina ha poi mandato in onda una clip della stessa Jasmine. Fra le due grande affetto e scambio di complimenti: Romina la definisce "bellissima, la più bella di tutte, talentuosa e buona", Jasmine dice che la sorella è stata sempre per lei un esempio da seguire, che è una grande intrattenitrice e che ha tanto da dare.



