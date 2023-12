Domenica In, cambia tutto: «Va rinventata, Mara Venier una fuoriclasse». Il direttore Rai: «Giletti? Non so cosa succederà»

Domenica In va reiventata. Lo afferma Angelo Mallone, direttore dell’intrattenimento daytime della Rai. «La prossima Domenica In sarà tutta da inventare, bisogna vedere che succederà con Mara Venier che è una fuoriclasse. Il programma resiste, la concorrenza ha saputo costruire un’offerta fortissima. La domenica va ripensata con un’offerta composta da cronaca e intrattenimento, magari a segmenti». La combo Amici+Verissimo in effetti fa volare alto Mediaset negli ascolti del weekend.