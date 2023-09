Virus misterioso agli US Open, diversi tennisti costretti al forfait

Mercoledì 6 Settembre 2023, 11:52

Cosa sta succedendo agli Us Open? Ormai se ne parla e non è più un segreto, anzi si sta trasformando in una preoccupazione. Parliamo di un misterioso virus che sta colpendo alcuni dei partecipanti al torneo. Dominic Thiem, per esempio, è stato costretto al forfait, lamentando sintomi come mal di stomaco, spossatezza, mal di testa, naso che cola, febbre, fiato corto, aritmia e dolore alle ossa. Questi sintomi sono simili a quelli dell'influenza o del Covid-19. Sebbene si ipotizzi la possibilità di una nuova variante del Covid-19 denominata Pirola, non c'è ancora una certezza al riguardo. Quello che si sa è che questo virus è altamente contagioso. Altri tennisti, come Petra Kvitova, Chris Eubanks, Ons Jabeur, Emil Ruusuvuori, Hubert Hurkacz e Iga Swiatek, hanno anche manifestato sintomi e disagi. Alcuni di loro hanno abbandonato le partite rinunciando a un torneo così importante. Tennis, inneggia a Hitler agli US Open: Zverev fa cacciare tifoso