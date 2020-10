Roland Garros, Podoroska prima semifinalista, sconfitta la Svitolina

Nadia Podoroska, 131esima nel ranking Wta, batte in un'ora e venti minuti di gioco per 6-2, 6-4 l'ucraina Elina Svitolina, quinta tennista al mondo e terza testa di serie del Roland Garros, terzo Grande Slam di stagione, in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi. L'argentina è la prima semifinalista del torneo e incontrerà la vincente della sfida tra la polacca Iga Swiatek, 53esima del ranking, e l'italiana Martina Trevisan, numero 159 al mondo. © RIPRODUZIONE RISERVATA