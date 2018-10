Pechino, Osaka a fatica in semifinale

La regina di New York, Naomi Osaka ha faticato molto per raggiungere la semifinale del torneo Wta di Pechino. La giapponese, numero 6 del ranking ed ottava testa di serie, ha impiegato oltre due ore e mezza prima di riuscire ad avere ragione per 3-6, 6-4, 7-5 della cinese Shiai Zhang, numero 45 Wta, dopo aver dovuto recuperare dall'1-4 e soprattutto dal 3-5 nel set decisivo. Sabato in semifinale la 20enne di Osaka, che ha vinto 14 degli ultimi 15 match giocati (ha perso la finale di Tokyo contro la Pliskova), dovrà vedersela con la vincente del match tra la lettone Anastasija Sevastova, numero 20 Wta, e la slovacca Dominika Cibulkova. © RIPRODUZIONE RISERVATA