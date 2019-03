Miami, 19enne Kuhn crolla per crampi dopo 8 match point contro Zverev

Nel giorno del suo 19° compleanno Nicola Kuhn vive un dramma sportivo che ricorderà a lungo: spreca otto match point, perde il secondo set dopo essere stato avanti 5-2 e nel terzo viene messo letteralmente al tappeto dai crampi. Lo spagnolo è arrivato a un passo dalla vittoria contro il tedesco Mischa Zverev nel primo turno dell'Atp Masters 1000 di Miami poi però l'umidità della Florida, dopo oltre due ore di battaglia sul campo, gli ha giocato un brutto scherzo. L'episodio che ha chiuso il match è avvenuto sul 2-2 del terzo set. Lo spagnolo, numero 245 del ranking mondiale e in gara con una wild card, durante uno scambio si è accasciato a terra con il corpo bloccato dai crampi ed è riuscito a rialzarsi solo con l'aiuto dei sanitari, prontamente accorsi. Anche Zverev, preoccupato per le sue condizioni, si è avvicinato all'avversario porgendogli una bottiglietta d'acqua. Un lungo applauso del pubblico ha salutato l'uscita dallo stadio del giovane tennista iberico, costretto a gettare la spugna in lacrime con non pochi rimpianti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA