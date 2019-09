Laver Cup, Zverev supera Raonic e l'Europa batte il Resto del Mondo

L'Europa vince ancora. Terza vittoria in tre edizioni in Laver Cup, la competizione che mette di fronte i migliori tennisti europei con i rappresentanti del Resto del Mondo. Vince grazie a Roger Federer e Sascha Zverev che portano i punti decisivi negli ultimi due singolari. Il tedesco completa il trionfo grazie al 6-4 3-6 10-4 su Milos Raonic e fa scattare la festa dei 17 mila che riempiono il Palexpo di Ginevra. Prima degli ultimi due match il team «Resto del Mondo» era avanti 11-7 ma la vittoria di Federer prima ed il successo di Zverev nell'incontro decisivo hanno ribaltato la situazione a favore del team Europa che ha chiuso 13-11 in precedenza Roger Federer aveva battuto John Isner. Il successo di Federer carica anche Zverev che tiene la coppa in Europa dopo i successi a Praga nel 2017 e a Chicago nel 2018. Borg e McEnroe confermati capitani anche nel 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA