Roger Federer avanza al torneo di Dubai. Il 37enne svizzero, sceso al numero 7 del ranking Atp, ha battuto 6-3 3-6 6-3, in poco più di un'ora e mezza di gioco, lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 32, superato per la settima volta in altrettante sfide. Domani Federer, che punta al 100esimo titolo Atp, incontrerà l'ungherese Marton Fucsovics, © RIPRODUZIONE RISERVATA