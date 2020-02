Dubai, Tsitsipas e Djokovic in semifinale

Stefanos Tsitsipas approda in semifinale al torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.794.840 dollari). Il greco, numero 6 del mondo e seconda testa di serie, sconfigge il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 34 Atp, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 in due ore e 22 minuti. Tsitsipas sfiderà in semifinale l'inglese Daniel Evans, numero 37 del mondo, che batte il russo Andrey Rublev, numero 14 Atp e 6 del seeding, per 6-2, 7-6 (11-9) in due ore e 11 minuti.



Anche Novak Djokovic, il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera agevolmente il russo Karen Khachanov, numero 17 del ranking Atp e 7 del seeding, con un doppio 6-2 in un'ora e sei minuti.