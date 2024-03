Sinner diventa n.2 nel ranking Atp se: cosa deve succedere per superare Alcaraz

Jannik Sinner ha vinto contro Jiri Lehecka nelle semifinali di Indian Wells e ha messo nel mirino il secondo posto del ranking Atp.

Il tennista italiano ha archiviato la pratica contro il ceco in due set, vinti entrambie ora guarda con interesse all'incontro di questa sera tra. Proprio quest'ultimo è secondo nella classifica mondiale del tennis e potrebbe cedere il passo a Jannik che ha ripetuto il risultato dello scorso anno. Proprio nell'edizione del 2023, infatti, l'altoatesino ha perso incontro il tennista originario di El Palmar.

Sinner secondo se perde Alcaraz contro Zverev

Già stanotte Jannik Sinner potebbe riscoprirsi secondo in classifica proprio stasera grazie ai quarti di finale tra Zverev e Alcaraz. In caso di sconfitta, quest'ultimo vedrebbe i suoi punti calare di molto anche a causa della vittoria dello scorso anno. Quella aveva fruttato ben 1000 punti che, in caso di eliminazione verrebbero persi. In compenso, ne guadagnerebbe 200 che lo porterebbero a circa 8000 punti in classifica. Grazie all'approdo in semifinale, Sinner è riuscito a mantenere gli stessi punti del 2023 mantenendo così i circa 8300 punti che gli permettono di passare al secondo posto Atp.

Sinner secondo se batte Alcaraz in semifinale

Se Alcaraz dovesse vincere ai quarti di finale contro Zverev, allora Sinner potrebbe diventare secondo in classifica solo grazie a una vittoria nello scontro diretto. Quello porterebbe il tennista spagnolo a perdere di nuovo punti, che permetterebbero all'altoatesino, invece, di vincere superarlo neel rankign Atp.