Tennis, Djokovic ancora numero uno del ranking mondiale. Federer sale al quarto posto

Novak Djokovic è ovviamente ancora il leader del tennis. Ma si rivede Roger Federer che riprende quota. Il 100mo torneo vinto nella sua ineguagliabile carriera vale allo svizzero il n.4 del ranking mondiale. Nella classifica pubblicata oggi dall'Atp, il fuoriclasse di Basilea, reduce dalla vittoria di Dubai, guadagna tre posizioni e si colloca ai piedi del podio sempre composto da Novak Djokovic, n.1, seguito da Rafa Nadal e Alexander Zverev. Nella top ten entra per la prima volta il next gen greco, Stefanos Tsitsipas, che guadagna un posto proprio grazie alla finale conquistata a Dubai contro il 'Magnificò. Primo degli italiani è Marco Cecchinato, stabile al n.16 (e suo best ranking) davanti a Fabio Fognini, 17mo. Guadagna due posizioni Andreas Seppi, adesso 47mo. Questa la classifica aggiornata: 1 Novak Djokovic (Srb) 2 Rafa Nadal (Spa) 3 Alexander Zverev (Ger) 4 Roger Federer (Svi) 5 Juan Martin del Potro (Arg) 6 Kevin Anderson (Rsa) 7 Kei Nishikori (Jpn) 8 Dominic Thiem (Aut) 9 John Isner (Usa) 10 Stefanos Tsitsipas (Gre) 11 Marin Cilic (Cro) 12 Borna Coric (Cro) 13 Karen Khachanov (Rus) 14 Milos Raonic (Can) 15 Daniil Medvedev (Rus) 16 Marco Cecchinato (Ita) 17 Fabio Fognini (Ita) 18 Nikoloz Basilashvili (Geo) 19 Gael Monfils (Fra) 20 Pablo Carreno Busta (Spa) .

