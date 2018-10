Ningbo challenger, Fabbiano e Gaio si sfideranno nei quarti di finale

Derby italiano nei quarti di finale del 'Yinzhou International Men's Tennis', torneo challenger Atp dotato di un montepremi di 150.000 dollari in corso sui campi in cemento di Ningbo. Thomas Fabbiano e Federico Gaio si sono infatti entrambi qualificati negli ottavi e incroceranno ora le racchette. Fabbiano, numero 131 del ranking mondiale, ha battuto con un doppio 6-4 il giapponese Hiroki Moriya, numero 187 del mondo. Gaio, numero 243 del ranking mondiale, ha sconfitto 6-4, 7-6 (9-7) l'altro nipponico Go Soeda, numero 184 del ranking mondiale.

