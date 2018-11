Next Gen, nella seconda giornata vittorie di Hurkacz e Fritz

Seconda giornata di gara alle Next Gen ATP Finals 2018, torneo riservato ai migliori otto tennisti Under 21, in corso fino a sabato 10 novembre alla Fiera di Milano (montepremi 1.275.000 dollari). Nel match del Gruppo A che ha aperto il programma il polacco Hubert Hurkacz si è imposto per 4-2, 4-2, 2-4 (5), 3-4, 4-1, in due ore e tre minuti di gioco, sullo spagnolo Jaume Munar. Per il Gruppo B, lo statunitense Taylor Fritz ha superato con il punteggio di 1-4, 4-1, 4-3 (9), 4-2, in un'ora e 22 minuti, l'italiano Liam Caruana (promosso dalle qualificazioni allo Sporting Milano 3 che mettevano in palio una wild card per le Finals), riscattando la sconfitta con Andrey Rublev nella prima giornata. © RIPRODUZIONE RISERVATA