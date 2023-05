Internazionali Tennis, lo stadio Olimpico apre le porte ai tifosi

Martedì 9 Maggio 2023, 13:49

Una primavera di grandi emozioni e opportunità. La storica 80esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, la prima dopo l’upgrade, non smette di regalare sorprese ai tantissimi appassionati della racchetta provenienti da tutto il Mondo. Il nuovo ‘status’ del torneo ha prodotto una radicale trasformazione del parco del Foro Italico, per un site ancora più grande e accogliente. Dopo aver ‘conquistato’ la zona piscine, gli Internazionali BNL d’Italia, spalancano ora ai tifosi anche le porte dello Stadio Olimpico. Grazie alla costante sinergia tra Federazione Italiana Tennis e Padel e Sport e Salute, infatti, i possessori di un biglietto valido per la sessione diurna di mercoledì 10 maggio e per quelle diurne da sabato 13 maggio fino al termine del torneo, avranno l’imperdibile occasione di accedere gratuitamente al tour al coperto dello storico impianto capitolino. Un’opportunità che gli spettatori potranno sfruttare anche in caso di sospensioni di gioco dettate dalle condizioni climatiche.

Tour Stadio Olimpico: porte aperte ai tifosi

Quello dello Stadio Olimpico è un viaggio glorioso che parte da lontano, dalla sua inaugurazione nel 1953. Un viaggio costellato di tappe indimenticabili – come le Olimpiadi del 1960, gli Europei del ’74, i Mondiali di Atletica dell’87 e quelli di Calcio del 1990 – che arriva fino ai più recenti successi dell’A.S. Roma e della S.S. Lazio e ai grandi eventi come i memorabili concerti di Vasco Rossi e Roger Waters. Il tour consentirà di visitare luoghi finora inaccessibili dove i ‘protagonisti’ hanno scritto la storia dell’impianto: sarà possibile percorrere la mixed zone, la zona spogliatoi, la sala dei trofei, le tribune e visitare il campo da gioco, nonché lo Store dello Stadio dove sarà possibile acquistare un ricordo. Insomma, un’esperienza unica che gli Internazionali BNL d’Italia 2023 offriranno gratuitamente al suo pubblico, per uno spettacolo ancora più ricco e coinvolgente