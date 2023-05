Internazionali tennis, "signorina seduta", "non fischiate per favore": i richiami più curiosi del giudice

Non solo l'attenzione per le palle dentro o fuori ma anche una particolare sensibilità a "gestire" il pubblico. L'arbitro, il giudice (o la maestra/o in questo caso), delle sfide di tennis sembra vivere comodo la sua professione sulla sedia davanti a un match ma nel tennis, i nervi, saltano con parecchia facilità. Gli Internazionali BNL a Roma sono iniziati da qualche giorno, c'è l'entusiasmo dei tifosi che riempiono, nonostante la pioggia, le tribune dei campi del Foro Italico. Ma questa gioia durante le partite, però, va gestita. L'entusiasmo sugli spalti a volte può creare problemi alla concentrazione degli atleti e così l'arbitro deve utilizzare il suo microfono per tenere la "classe" in silenzio. Tra i richiami più curiosi ascoltati oggi ci sono quelli del match tra l'argentino Baez e il peruviano Baez. "Signorina seduta per cortesia" è il primo messaggio amplificato che risuona allo stadio, tra i sorrisi del pubblico che cercano la "colpevole" sulla tribuna. Il match, vinto alla fine da Baez 7-5 6-3, continua. Ma qualcuno, forse felice perché la pioggia ha smesso da qualche minuto di scendere, si lascia andare a un fischiettìo primaverile. Ed ecco l'arbitro che si aggiudica match e incontro con una battuta che fa ridere il pubblico: "Per favore non fischiate durante il servizio...".