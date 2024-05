Internazionali di tennis, il Ministero della Salute e i campioni dello sport promuovono la donazione del sangue

Iniziativa del Ministero della Salute agli internazionali di tennis per promuovere l'importanza della donazione del sangue. La campagna si chiama "Dona Vita, Dona Sangue".

Spiegano al Ministero della Salute: «Scende in campo agli Internazionali BNL d’Italia 2024, l’evento sportivo più atteso dagli appassionati del tennis. Ogni giorno, alle 15.30, nel nostro stand si potranno incontrare le tante leggende dello sport azzurro, dai medagliati olimpici del nuoto Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, alla campionessa olimpica di sci di Fondo Manuela Di Centa, la bandiera del rugby Martin Castrogiovanni, il campione europeo di Basket Giacomo Galanda, le stelle del volley Andrea Lucchetta, Valerio Vermiglio e Luigi Mastrangelo, Fabio Galante, ex calciatore di Inter e Torino, il campione olimpico di lotta greco-romana Andrea Minguzzi e il due volte campione del mondo di Karate, Stefano Maniscalco e tanti altri.

Un’occasione unica per raccontare la cultura del dono, per incontrare tante leggende dello sport azzurro e per donare il sangue, tra un set e l’altro, contribuendo con un gesto semplice e straordinario alla salute delle circa 1.800 persone che ogni giorno hanno bisogno di una trasfusione».

L'appuntamento fino al 19 maggio è a Fan Village degli Internazionali BNL d’Italia 2024, nello stand del Ministero della Salute e del Centro Nazionale Sangue.