Internazionali, finalissime da sold-out. Rimasti pochi posti solo su Ticketone

Finalissime aglidi tennis al Foro Italico. E i biglietti sono quasi sold-out per la giornata conclusiva di domenica. Quasi perché sul sito ufficiale ticketing.internazionalibnlditalia.com per la sessione diurna, comprendente finale femminile e maschile, non c’è più possibilità di acquistare i biglietti. Mentre sul sito ticketone.it ancora ci sono posti disponibili. Nel momento in cui stiamo scrivendo, la finalista femminile che ha già passato la semifinale è l’inglese Johanna Konta, mentre il finalista maschile è Rafael Nadal, che attenderà nella finale di domenica 19 maggio, il vincente tra Djokovic e l’argentino Schwartzman.La finale femminile è fissata alle 13, mentre la maschile alle 16, (tempo permettendo) ed entrambe al Centrale. I biglietti disponibili partono da 207,90 euro per le tribune internazionali Nord e Sud, e salgono a 236,50 per i Distinti, a cui si aggiungono altre tre fasce di prezzo 254,10, 280,50 e 297,0 fino ai 594 euro per un posto all’Italian Open Club. A tutti i prezzi vanno aggiunti, si legge sul sito di riferimento, le “commissioni di servizio”.