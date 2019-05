Federer e Nadal, il debutto è ok. Eliminati Thiem e Cilic

Il ritorno dopo tre anni non poteva essere migliore. Roger Federer, tra le ovazioni del campo Centrale, bagna il suo ritorno al Foro Italico con un successo convincente contro Joao Sousa. Il fuoriclasse di Basilea, numero 3 del mondo e del torneo, ha impiegato un'ora e 20 minuti per confezionare il 6-4 6-3 che vale la sfida con Borna Coric agli ottavi.

Parte con il piede sull'acceleratore anche Rafa Nadal, che sul GrandStand travolge 6-0 6-1 il malcapitato francese Jeremy Chardy, letteralmente preso a pallate dal fenomeno di Manacor. Il numero 2 del mondo tornerà in campo non prima delle 19.30 sul Centrale per la sfida contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 14 del seeding.

Arriva dal Pietrangeli la prima sorpresa della giornata. Il numero 4 del mondo Dominic Thiem si arrende all'esperienza di un terraiolo doc come Fernando Verdasco e saluta il Foro Italico per il secondo anno di fila alla sua prima uscita (lo scorso anno fu Fabio Fognini a eliminarlo). Partita tosta dello spagnolo che dopo i tre set del primo turno contro Edmund, la spunta al terzo anche contro l'austriaco: finisce 4-6 6-4 7-5 dopo 2 ore e 46 minuti di gioco.

Fuori anche Marin Cilic, testa di serie numero 9, che lontano dai riflettori sul campo 3, si è arreso al sorprendente tedesco Jan-Lennard Struff, numero 51 del mondo, che a 29 anni sta conoscendo forse il momento migliore della propria carriera. Al prossimo turno se la vedrà con Kei Nishikori, che ha rifilato un 6-2 6-4 all'americano Taylor Fritz.

Sarà Diego Schwartzman l'avversario di Matteo Berrettini negli ottavi degli Internazionali Bnl d'Italia 2019. L'argentino, nel match che ha aperto il programma del campo 4, ha liquidato 7-6 6-1 lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, entrato in tabellone dalle qualificazioni. Quella contro il romano sarà un sfida inedita.

