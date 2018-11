La Croazia prenota la Coppa Davis: 2-0 in Francia con Coric e Cilic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavede la, l'ultima storica Coppa Davis con il “vecchio” formato. La, nella prima giornata della finale sulla terra rossa di, si fa travolgere dache vincono i rispettivi match controsenza perdere nemmeno un set. Nel primo singolaresupera 6-2 7-5 6-4, in due ore e 19 minuti di partita,, promosso da capitan Noah a numero uno dei “Bleus” con l’esclusione - almeno per questa prima giornata - di. A seguireliquida 6-3 7-5 6-4, in due ore e 23 minuti,, portando così la sua squadra a un solo punto dalla conquista della seconda Insalatiera d’Argento nella storia. Domani, con inizio alle 14 (diretta Supertennis), il doppio tra, reduci dalla finale nel Masters di specialità a Londra, e. Domenica gli ultimi due singolari: a partire dalle 13 la sfida tra i due numeri uno Chardy e Cilic, quindi quella tra i numeri due, Tsonga e Coric.