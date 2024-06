Djokovic-Cerundolo diretta 2-1: il serbo annulla due palle break

Aggiornamenti in evidenza

Il Roland Garros si infiamma con la seconda manche del quarto turno che vede in campo Novak Djokvic e Francisco Cerundolo. La partita tra il serbo e l'argentino va in scena dopo l'incontro notturno di Nole contro Lorenzo Musetti. I due nel precedente turno si sono sfidati sotto la luna, con il match che è finito 3-2 per il numero 1 al mondo alle 3.10 di notte. Cinque set per decretare un vincitore, con il trentasettenne che ha rischiato di perdere la vetta della classifica Atp.

