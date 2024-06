Dimitrov, chi è il prossimo avversario di Sinner al Roland Garros: dal paragone con Federer alla finale di Miami

Il Roland Garros si fa incandescente con i quarti di finale che sono ormai alle porte. Per questo turno, Jannik Sinner scende in campo sulla terra rossa di Parigi contro Grigor Dimitrov, tennista bulgaro che ha già incontrato in passato l'altoatesino. La prima volta che i due si sono incrociati, l'inesperienza ha giocato un brutto scherzo al classe 2001 che era ai primi anni tra i professionisti. Il tempo gli ha permesso poi di sviluppare uno stile di tennis attento e poco incline a inutili rischi. Questo si scontra proprio con il gioco di Dimitrov che, invece, colpisce la pallina gialla con eleganza e imprevedibilità, affidandosi spesso al suo rovescio a una mano.