Svilar, chi è il portiere belga della Roma: età, altezza, stipendio e quando scade il contratto

In poche settimane ha conquistato la fiducia di Daniele De Rossi e si è preso la titolarità tra i pali della Roma, sostituendo un veterano come Rui Patricio. L'exploit di Mile Svilar è sicuramente merito dell'intuizione dell'allenatore ma soprattutto del ragazzo, decisivo nei rigori contro il Feyenoord per passare il turno di Europa League. Già in campionato si era messo in mostra ma in Europa ha dato un segnale di forza non indifferente.