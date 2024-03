Sinner-Vavassori, quando giocano oggi e dove vedere la partita di Miami. Orario e precedenti, ecco tutte le informazioni

A guardare i numeri, Wave, l'Onda, non può scalfire the Rock, la roccia, il Profeta dai capelli rossi che fa l'esordio oggi a Miami. Sulla carta, Andrea Vavassori, il doppista che si sta ritagliando uno spazio anche in singolare, non può aprire con un successo i testa a testa contro Jannik Sinner, il più solido protagonista del tennis mondiale dagli US Open in qua. Lo dicono anche la classifica (numero 148 contro 3), i match vinti e persi quest'anno (2/1 e 16/1), e i tornei conquistati (0 contro 2, Australian Open e Rotterdam). Con l'unica sconfitta patita dal 22enne altoatesino solo contro Carlos Alcaraz - col quale a Baires ha perso anche Vavassori - e solo nelle semifinali di Indian Wells. Dove invece il 28enne di Torino ha ceduto a Etan Quinn (284 ATP) nel secondo turno di qualificazioni, superando quelle di Miami in modo rocambolesco. Ha battuto Adjukovic 4-6 7-6 7-6, e quindi Vacherot 6-2 4-6 7-6 ma facendosi riprendere da 6-2 4-0 (e palla del 5-0) fino a ritrovarsi a soli 2 punti dalla sconfitta, e poi ha dominato Cachin per 6-2 6-2, portando a 8 gli italiani in tabellone nel secondo "1000" del 2024.