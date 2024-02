Roma-Torino: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Roma scenderà in campo lunedì all'Olimpico contro il Torino, forte della qualificazione ottenuta agli ottavi di Europa Legue dopo la vittoria ai rigori contro il Feyenoord. Daniele De Rossi ha ancora qualche dubbio da sciogliere, dovendo necessariamente far rifiatare qualche giocatore dopo i 120 minuti in Europa. Anche il Toro ha avuto un impegno infrasettimanale, il recupero di campionato contro la Lazio dove è arrivata una pesante sconfitta.